Costa Smeralda invasa da superyacht, ecco i calcoli del Cipnes

Il mare della Costa Smeralda e della Gallura sta ospitando decine di superyacht e il Consorzio industriale Cipnes ha fatto un po’ di conti. L’esame riguarda i mezzi che hanno raggiunto le coste del nordest della Sardegna nel mese di luglio. Tra chi resta in zona e chi attraversa le acque dell’arcipelago di La Maddalena sono tante le grandi imbarcazioni che stanno frequentando quella zona. Il forte maestrale dei giorni scorsi, però, li ha fatti radunare tutti a ridosso della Costa Smeralda offrendo un panorama particolare.

L’analisi del Cipnes

“Il tratto di mare analizzato è quello tra il Golfo di Arzachena, Liscia di Vacca, Porto Cervo, Golfo Pevero, Romazzino, Cala di Volpe, Golfo di Cugnana e Porto Rotondo – spiegano dal Consorzio industriale -. I dati sulle presenze dei superyacht sono ricavati dal sito marinetraffic.com e quelli sul loro valore dal sito superyachtfan.com“.

Le informazioni sui superyacht in Costa Smeralda

“Nel conteggio del Cipnes non sono compresi i charter o i superyacht di cui non si hanno notizie sul proprietario. Sono compresi invece alcuni superyacht che non compaiono nel database di marinetraffic ma la cui presenza è stata verificata. La maggior parte dei proprietari è degli Stati Uniti“. A causa della guerra sono venuti meno i miliardari russi e mancano all’appello giganti che qui erano di casa, come il Sailing Yacht A e il Dilbar.

Un superyacht porta oltre 6mila euro al giorno

“La presenza dei superyacht alimenta una forte economica sul territorio, come dimostrato da numerosi studi. Secondo il report di Genova for yachting, l’impatto economico sul territorio di un superyacht fra i 36 e i 50 metri è di 6.397 euro al giorno. O il report realizzato dal Cipnes nel 2023 che mette in risalto il ruolo strategico della cantieristica, dell’assistenza nautica e del settore alberghiero a Olbia. Trre voci rilevanti dell’Economia del mare, di cui la Gallura è leader italiana”.

L’elenco dei superyacht con nome, valore, nome e nazionalità dei proprietari

Nome Superyacht Valore in dollari Proprietario Nazionalità proprietario Kaiser 50 Oleksandr Yaroslavsky Ucraina Okto 50 Theodore Angelopoulos Grecia Dream 150 George Prokopiou Grecia W 40 David MacNeil USA Al Waab 25 Qatar Joy 140 Laurence Graff UK Serenity 180 Ibrahim Hassan Al Asmakh Qatar Cloud 9 120 Brett Blundy Australia Avantage 180 Bulat Utemuratov Kazakhistan Illusion V 45 Brett Alexander Palos UK Talisman 75 Pears brothers (Mark, Travor, David) UK Sanam 30 Europe Neninka 80 Carlos Hank Rhon Messico Just JS 75 Jay Schottenstein USA KD 35 Kiril Domuschiev Bulgaria Montkay 110 Mohammad bin Fahd bin Abdul Aziz Al Saud Arabia Saudita Chopi Chopi 100 Taha Mikati Libano Phoenix 2 100 Sebastian Kulczyk Polonia Madame Kate 75 Alexandre Grendene Bartelle Brasile Sily 30 Grecia Cocoa Bean 90 Ali R Ghandour USA Tacanuyaso 50 Arabia Saudita Excellence 120 Herb Chambers USA Boardwalk 30 Tilman Fertitta USA Thumper 16 Alexander Edward Chesterman UK Book Ends 50 Robert H Book USA Quantum of Solance 58 John Staluppi USA Lady Lara 160 Alexander Machkevitch Svizzera Invictus 95 Rick Caruso USA Resilience 65 Geoffrey Wilding UK Lady Moura 250 Ricardo Salinas Pliego Messico Atlas 25 Yim Leak Cambogia B3 15 Timm Bergold Monaco Northern Escape 20 Europa Sunrays 120 Ravi Ruia India Katharine 40 Lee Anderson USA Najiba 50 Mohammed and Meshal Almarzouq Emirati Arabi Uniti Cyclone 15 Europa Lusine 70 Estate of Majid Al Futtaim Emirati Arabi Uniti Renegade 10 Alexandr Tkachov Russia Ronin 20 Victor Vargas Venezuela Oasis 40 Eric Schmidt (*) USA Come Togheter 55 Mark Pincus USA Limitless 100 Leslie Wexner USA Faith 200 Lawrence Stroll Canada Mimi 10 Stanley Hubbard USA Aifer 50 Kasim GARIPOGLU Turchia Cleopatra 15 Mohamed M. Abou El Enein Egitto Crazy Me 30 Naquib Sawiris Egitto My Loyalty 35 Robert van der Wallen Olanda Mr T 20 Tarek Mamisch Germania Unforgettable 10 Karsten Rumpf Canada Lady Brave 30 Renzo Rosso Italia Vertigo 60 Rupert Murdoch Australia Vava II 180 Ernesto Bertarelli Svizzera Katara 300 Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani Qatar Oasis 40 Eric Schmidt USA Samurai 45 Udo Mueller Germania Excellence 120 Herb Chambers USA Maltese Falcon 75 Elena Ambrosiadou Cipro TOTALE 4.400

