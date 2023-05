Arrivano i super yacht in Costa Smeralda e Porto Rotondo.

La Costa Smeralda e Porto Rotondo sono già praticamente presi d’assalto dai super yacht. Non esiste una bassa stagione per il distretto della nautica della Gallura, soprattutto a causa della presenza dei proprietari delle più grandi e lussuose imbarcazioni al mondo che frequentano la zona in questo periodo dell’anno.

Dieci mega yacht di proprietà di investitori americani, irlandesi, monagueschi e israeliani si trovano attualmente ormeggiati in rada, con un valore complessivo di almeno un miliardo di dollari. Si tratta di imbarcazioni di lusso dotate di alta tecnologia e sfoggiano il loro carico di lusso nelle acque smeraldine della Costa Smeralda, tra cui il superyacht “Artisan” di proprietà di Todd Chaffe, americano celebre per i suoi investimenti su Netflix, Twitter e Yahoo.

Anche lo stilista americano Tommy Hilfinger ha scelto la Costa Smeralda per il suo superyacht “Flag”. La zona è diventata celebre per ospitare i proprietari di queste imbarcazioni da sogno, con nomi come Jeffrey Soffer, proprietario del “Madsummer” del valore di 250 milioni di dollari. La presenza di questi super yacht conferma che la nautica in zona è sempre un’attività importante e che non esiste una bassa stagione.

