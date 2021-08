Ferragosto scatenato per i Ferragnez.

Ferragosto scatenato per i Ferragnez. La famiglia più amata e più odiata dei social, ha organizzato un cenone di ferragosto invitando una ventina di ospiti, tra cui il cantante Achille Lauro, partner del nuovo singolo dell’estate Mille, con la cantante Orietta Berti.

Sembra, infatti, che le parole di critica espresse da Salmo non abbiano rattristito il cantante, che si è scatenato nella lussuosa villa in Costa Smeralda, brindando tutti assieme in una grande tavolata e ballando a ritmo di musica dopo cena. Una grande festa di “Ferrygosto”, come l’ha soprannominata nelle storie, con tanto di cinema all’aperto. In una delle stories il cantante Achille Lauro bacia sulle labbra Fedez.

Nelle storie seguenti il cantante in risposta a Salmo, che lo accusa di fare politica, ha detto. “Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole, mi ha stupito che tu non hai rispettato le persone – scrive -, tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini. Quindi, mi dispiace, caro Salmo, ma quello che ha fatto politica e per di più della peggiore specie, sei tu. Contribuendo ad alzare il livello di rischio sanitario in una regione, sostenendo di farlo per aiutarla, non fa di te un artista ma un narcisista”.

