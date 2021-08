L’incendio di oggi a Calangianus.

“Abbiamo corso un grosso rischio”. Così ha esordito il sindaco di Calangianus Fabio Albieri sul grande rogo che questo pomeriggio ha lambito una ventina di ettari di sugherete, fino ad arrivare vicino le abitazioni della periferia del paese.

Le parole del sindaco Albieri.

A dare l’allarme sono stati proprio i residenti. “Abbiamo scoperto che la vedetta della protezione civile non era presente proprio oggi che nel bollettino si segnalava il rischio di incendi – dichiara il primo cittadino -. Abbiamo corso veramente un rischio, danni inestimabili in un’area ricca di boschi e per i cittadini. E’ una cosa vergognosa, meno male che l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il resto”.

Le fiamme si sono divampata in zona Pascaredda, passando verso la tomba dei giganti. “Il peggio è passato – conclude -. Ora ci saranno le operazioni di bonifica del territorio colpito”.

