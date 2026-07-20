Dopo aver conquistato il mondo con la Norvegia Halland torna a Porto Cervo

La Viking Row è arrivata fino alla Gallura, dopo i successi con la sua Norvegia Erling Braut Haaland è tornato a Porto Cervo. Domani compirà 26 anni e da due giorni ha confermato l’appuntamento estivo con la Costa Smeralda. Prima l’account “Sardinia crew life” ha pubblicato il suo arrivo, poi sono arrivati i selfie coi curiosi nel locale di Ibra. In questi giorni i due hanno pubblicato un video assieme in cui l’ex campione svedese prende in giro il giovane collega norvegese.

Com era già capitato a luglio 2025 la Gallura ospita in con temporanea uno degli attaccanti più forti del mondo e il tennista più forte del mondo, con Sinner a Palau e Haaland a Porto Cervo. L’anno scorso era arrivato in Sardegna dopo alcuni giorni a Roma, quest’anno la prima tappa è stata la Sicilia. Rispetto all’estate 2025 Haaland non ha confermato solo la Sardegna come meta delle sue vacanze, ma ha anche lo stesso look: indossa ancora una canottiera nera. Ieri ha postato una foto mentre la indossa con cappellino al contrario e occhiali da sole. Ipotizzando magari di cancellarla in seguito: “Might delete later“.

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