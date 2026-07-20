Nuovo medico di base per quattro comuni della Gallura

L’arrivo del nuovo medico nei comuni della Gallura.

La sanità territoriale della Gallura si arricchisce di un nuovo riferimento per l’assistenza primaria. La Asl Gallura ha comunicato l’assegnazione dell’incarico alla dottoressa Laura Sanna, che da oggi, lunedì 20 luglio, assume la titolarità come medico di medicina generale per i cittadini dei comuni di Budoni, San Teodoro, Loiri Porto San Paolo e Padru. Con il nuovo incarico, tutti gli utenti interessati dovranno procedere alla scelta del proprio medico di base. La disposizione riguarda sia i residenti sia gli assistiti temporanei che rientrano nell’ambito territoriale coinvolto.

La procedura può essere completata attraverso diversi canali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al servizio. I cittadini possono effettuare la scelta online tramite la piattaforma ZenteWeb oppure attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente agli uffici della Asl dedicati alla “Scelta e revoca” oppure utilizzare il servizio disponibile nelle farmacie abilitate, presentando la tessera sanitaria.

L’azienda sanitaria invita gli utenti interessati a regolarizzare la propria posizione per poter usufruire della continuità dell’assistenza medica sul territorio. L’arrivo della nuova professionista rappresenta un passaggio importante per garantire la presenza di un punto di riferimento sanitario stabile nei quattro comuni galluresi, dopo le procedure necessarie per l’assegnazione dell’incarico.

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