Frontale sulla Olbia-Porto Cervo, una ragazza ferita e traffico in tilt

Incidente frontale sulla Olbia-Porto Cervo

Incidente frontale pochi minuti dopo mezzogiorno sulla Provinciale 94, che va da Olbia fino a Porto Cervo. Lo schianto fra due auto è avvenuto all’altezza del bivio di “Sa Rena bianca“.

L’impatto è stato violento e per una ragazza ferita è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Olbia. Sul posto, per la messa in sicurezza, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Arzachena e di Olbia. In quel tratto di strada, molto frequentato in questi giorni, la circolazione è stata interrotta per diverso tempo.

