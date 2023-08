Incendio in corso nelle campagne di Oschiri

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero per un incendio nelle campagne del comune di Oschiri. In località Sa Pedrosa sta intervenendo per arginare le fiamme un elicottero arrivato dalla base operativa di Limbara.

Sul posto sta coordinando le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), che fa parte della pattuglia di Oschiri del Corpo forestale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui