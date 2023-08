Olbia dice addio all’imprenditore edile Paolino Cherchi

Un altro pezzo di storia della città se ne va con la scomparsa di Paolino Cherchi.

Aveva 93 anni Paolino Cherchi, imprenditore che contribuì a far crescere Olbia grazie alla sua azienda edile. La notizia della sua scomparsa ha portato molta tristezza, poiché l’anziano era molto conosciuto in città, poiché ha avuto ruoli di rilievo.

L’uomo, infatti, è stato presidente della C.N.A ed è ricordato come una persona molto educata. Sono tanti gli ex dipendenti che lo salutano e che hanno lavorato per la sua azienda tra gli anni ’60 e ’70. Il pensionato è molto stimato a Olbia, come imprenditore e come marito e padre di 4 figli.

