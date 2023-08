Luci colorate sulla sopraelevata di Olbia, ma presto sarà abbattuta

Inaugurata la nuova illuminazione per riqualificare la sopraelevata di Olbia.

La sopraelevata di Olbia da oggi avrà un aspetto più gradevole. Ieri è stato inaugurato il nuovo sistema di illuminazione che ha l’obiettivo di riqualificare quel tratto di strada che si affaccia sulla nuova piazza Crispi e il lungomare della città.

La nuova illuminazione è stata realizzata da City Green Light, in collaborazione con Signify, con un sistema di illuminazione ad alta efficienza energetica. La novità di questo impianto è che cambierà colore in occasione delle giornate tematiche nazionali e mondiali. Un intervento che si inserisce tra le attività intraprese dal Comune di Olbia nel 2012 per sostituire i corpi illuminanti con sorgenti LED in città e nelle frazioni.

Soddisfatto il sindaco Settimo Nizzi, il quale ha dichiarato che questo intervento è volto a “valorizzare le aree di elevato interesse artistico e culturale”. Durante la conferenza stampa del 2 agosto, ha fatto sapere che la sua futura intenzione è di abbattere la sopraelevata. “Ci siamo promessi di tenere le luci sempre accese – ha detto il sindaco -, fino a quando non verrà abbattuto il ponte. Questa sembra una battuta, ma a fine mese verrà pubblicato un bando per la progettazione della sostituzione del viadotto”.

