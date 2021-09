Le riprese ad Arzachena.

Ciak in azione per la nuova serie televisiva targata Sky Impero. Oggi sono cominciate le riprese nel comune di Arzachena, che si stanno svolgendo a Liscia Ruja, in località Cala di Volpe.

Per girare la serie, è stata emessa un’ordinanza, in vigore dalle 60 alle ore 18, nel tratto di mare antistante la spiaggia di Liscia Ruja. Pertanto, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualunque attività nello specchio acqueo.

Le riprese della serie, prodotta da Luca Barbareschi, termineranno il 2 ottobre e si svolgeranno anche tra le spiagge e i locali della Costa Smeralda. La fiction si svolgerà in otto episodi e parlerà del mondo calcistico e gli interessi economici e politici che gravitano dietro la scommessa su un calciatore o su un’intera squadra.

