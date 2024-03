Gli appuntamenti della Settimana santa a Porto Cervo e Stella Maris

La Settimana santa a Porto Cervo

di Carolina Bastiani

Ecco il calendario della Settimana santa a Porto Cervo: martedì 26 marzo, nella chiesa di Stella Maris, si terranno le Confessioni dalle 15:30 alle 17:45. Al termine delle quali si terranno i Vespri. Alle 18:00, invece, si celebrerà la Santa Messa. Santa Messa che ci sarà anche alle 08:30 di mercoledì 27, quando sarà nuovamente possibile accedere al sacramento della confessione tra le 10:00 e le 12:00. Giovedì 28 marzo dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 per i fedeli sarà nuovamente possibile confessarsi. Alle 18:00, invece, è prevista la Santa messa In Coena Domini, mentre alle 21:00, l’ora di adorazione eucaristica presso l’altare della reposizione.

Il 29 marzo, Venerdì Santo, sempre a Stella Maris, alle 9:00 si potrà partecipare all’ufficio delle letture e delle lodi mattutine. Mentre dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:00 ci sarà il sacramento delle confessioni. L’ultimo evento della giornata previsto in parrocchia è la Liturgia In Passione Domini che si terrà alle ore 18:00. Presso il borgo di Porto Cervo, invece, a partire dalle ore 21:00 si potrà partecipare alla Via Crucis in partenza da Piazza degli Ulivi.

Il 30 marzo, nel giorno del Sabato Santo, a Stella Maris alle ore 9:00 si terrà l’ufficio delle letture e delle lodi mattutine, mentre dalle ore 22:00 i fedeli si potranno ritrovare per la Solenne Veglia Pasquale.

La Domenica di Pasqua, 31 marzo, la Santa Messa sarà anche a Baja Sardinia alle 8:30 e a Liscia di Vacca alle 9:30. Mentre a Porto Cervo, alle ore 10:30, all’inizio di Via Stella Maris, si celebrerà S’incontru tra il Risorto e la Vergine gaudente, a cui seguirà la processione. Al rientro, presso la chiesa parrocchiale, verrà celebrata la Santa Messa solenne Resurrectione Domini. La Santa Messa a Stella Maris verrà riproposta anche alle ore 18:00. Il primo aprile, il Lunedì dell’Angelo, a Stella Maris alle 8:30 si terrà l’ultima Santa Messa della Settimana Santa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui