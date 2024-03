Finto sms di una banca svuota il conto, truffe anche in Sardegna

Nuova truffa mette in allarme i titolari di conto corrente in Sardegna.

Una nuova truffa, che mira a svuotare i conti correnti, arriva anche in Sardegna. Lo denuncia Adiconsum Sardegna, che ha messo chi ha conti in banca e smartphone di un nuovo raggiro che può trarre in inganno per la richiesta via sms.

Come funziona la truffa.

”Funziona così – si legge nella pagina di Adiconsum Sardegna – sul cellulare della vittima arriva un finto sms dalla banca che comunica “un’operazione sospetta” sul proprio conto bancario e paventa la possibilità di parlare con un operatore per evitare il congelamento della carta. Oltre ai finti sms si aggiungono le telefonate dei sedicenti operatori e addirittura quelle delle forze dell’ordine”.

