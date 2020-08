La festa al Just Cavalli di Porto Cervo.

Parata di Vip al Just Cavalli di Porto Cervo, mercoledì scorso, per compleanno di Gianluca Vacchi. Da Elisabetta Gregoraci a Sharon Fonseca, da Tommaso Buti a Stefano Domenicali, passando per Raffaella Zardo, Jerry Calà, Maurizio Pistocchi e Fabio Caressa, tanto per citarne alcuni, non sono voluti mancare, nell’esclusivo locale firmato Roberto Cavalli, per celebrare i 53 anni del loro amico. Il tutto nel pieno rispetto delle regole dettate dal protocollo nazionale sull’emergenza Covid, come è nel mood del Just Cavalli: divertimento in sicurezza.

Dopo l’apertura in musica con Nicola Zucchi, in consolle è salito lo stesso Gianluca Vacchi che ha sfoggiato tutta la sua grinta, regalando una serata indimenticabile. Re di instagram, ormai top Dj internazionale, un fenomeno mondiale assoluto, Gianluca Vacchi si esibisce nei più importanti club del mondo e, come tutti gli anni, ha scelto Just Cavalli a Porto Cervo per festeggiare il suo compleanno. Un compleanno speciale per Vacchi che, come tutti ormai sanno, presto diventerà papà.

Nel frattempo proseguono le serate al Just Cavalli con lo stilista Roberto Cavalli che rinnova l’appuntamento per questa stagione estiva 2020, arricchendo il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in un luogo unico, un luogo in cui le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso.

Il club è un connubio di lusso e modernità. Strutturata per ospitare eventi mondati e fashion show, spicca per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artists del mondo e per i cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka, oppure assaporando il fascino della Costa Smeralda con un narghilè del vostro aroma preferito nella esclusiva shisha lounge. Gli arredi del ‘Just Cavalli Porto Cervo’ arrivano direttamente dalla maison: sedie, tavoli, mise en place e cuscini, tutto in tema floreale e animalier, firmato Roberto Cavalli.

