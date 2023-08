Lo sfogo contro il fidanzato milionario in Costa Smeralda.

Ferragosto è stato l’occasione per una ragazza di esprimere la sua “indignazione” nei confronti del fidanzato, in vacanza in Costa Smeralda, condividendo la storia su TikTok. La giovane è Stasya Brykalova, proveniente dalla Repubblica Ceca e impiegata nel settore del marketing.

Lo sfogo contro il fidanzato in vacanza in Costa Smeralda.

Nonostante la condizione finanziaria agevole del fidanzato, con un milione di euro sul conto, diverse proprietà immobiliari, a Roma e in Sardegna, e viaggi lussuosi in diverse destinazioni costose, Stasya ha registrato un video che mostra il fidanzato mentre consuma pasta da un contenitore di plastica sotto l’ombrellone.

La protesta ironica ha attirato oltre 2 milioni di spettatori.

La ragazza sembra lamentarsi ironicamente della scelta del fidanzato, come suggerito dalla didascalia del video. Questo breve filmato, pubblicato su TikTok, ha attirato l’attenzione di oltre 2 milioni di spettatori. La reazione degli utenti a questo video è stata variegata. Alcuni hanno espresso opinioni critiche, sottolineando che il risparmio non è la via per accumulare ricchezza. Altri hanno commentato che è attraverso investimenti oculati che si riesce a preservare la situazione finanziaria.

