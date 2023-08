L’estate in Costa Smeralda di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker ha inaugurato la sua prima estate da nonna scegliendo la Sardegna per la terza tappa delle sue vacanze. In Costa Smeralda, la conduttrice sta trascorrendo momenti di relax insieme alla sua grande e affettuosa famiglia.

La neo nonna ha affittato una villa a Porto Cervo, dove si trovano anche tre ospiti speciali: suo fratello Harold con la moglie e il figlio. Michelle ha un legame profondo con suo fratello maggiore, che è stato al suo fianco durante il matrimonio con Tomaso Trussardi, oltre ad essere padrino della nipotina più giovane, Celeste. Secondo quanto condiviso dalla showgirl sui social, Harold ha recentemente deciso di seguire il suo cuore e le sue passioni, abbandonando la sua carriera di amministratore delegato di McDonald’s Italia per aprire un ristorante a Ginevra.

L’estate 2023 di Michelle è molto diversa dall’anno precedente, segnato dalla sua appassionata storia d’amore con il chirurgo sassarese Giovanni Angiolini, con le foto dei loro momenti affettuosi in barca in Sardegna. Quest’anno la situazione è completamente diversa, con nuovi compagni di viaggio. Tra giochi in spiaggia con le sue figlie, momenti di relax al tramonto, gite sullo yacht nelle acque cristalline e cene al Billionaire.

