A Luogosanto “Calici DiVini” e la Festa del Bovino Sardo: gli appuntamenti

Gli appuntamenti a Luogosanto.

Due eventi animeranno la vita del paese mariano di Luogosanto richiamando turisti e residenti nel cuore della Gallura questo fine settimana: venerdì 18 e sabato 19 a Luogosanto si terranno rispettivamente “Calici DiVini” e la “Festa del Bovino Sardo”.

Questa sesta edizione di “Calici DiVini”, originariamente prevista per il 4 agosto e rinviata a causa del forte vento, porta con sé due grandi novità: una location d’eccezione, il sito medievale dell’Eremo di San Trano, e un breve convegno introduttivo previsto per le ore 18 e dedicato al Vermentino di Gallura, cui parteciperanno in veste di relatori personalità di spicco coinvolte nella promozione turistica, culturale e del settore vitivinicolo. Alle 19 avrà luogo l’evento enogastronomico vero e proprio, in occasione del quale sarà possibile degustare, previo acquisto di un ticket, i vini di dieci cantine galluresi in abbinamento ai gustosi piatti della tradizione.

Sabato 19 in Piazza Incoronazione si svolgerà invece la “Festa del bovino sardo”, un evento organizzato dal comitato Festa Manna Fidali ’79 in collaborazione con ProLoco e Comune di Luogosanto. Oltre alla cena a base di carne di manzo locale, arrostita allo spiedo, è previsto anche un intrattenimento musicale, con l’esibizione live di Volume 2 e il dj set di Dario B.

