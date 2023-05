I primi yacht arrivano in Costa Smeralda e inaugurano l’estate

I primi yacht avvistati in Gallura.

L’estate in Gallura ormai è alle poste. I primi yacht sono arrivati in Costa Smeralda, inaugurando finalmente la stagione del 2023. Gli scatti, che girano nei social, mostrano diverse tipologie di imbarcazione di lusso che stanno venendo sulle nostre coste.

Porto Rotondo, Portisco e Cala di Volpe, sono le mete preferite di destinazione dei “paperoni” che stanno arrivando a inaugurare le loro vacanze in Gallura. Nonostante il maestrale, nonostante il clima incerto di questi giorni. Gli scatti sono stati pubblicati dal Consorzio Costa Smeralda e dal Cipnes che hanno affascinato i social. Grazie alla presenza di questi paperoni, la Gallura negli ultimi 60 anni ha avuto uno sviluppo economico senza eguali in Sardegna e in Italia.

