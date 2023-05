Cresce l’università di Olbia: arriva un nuovo corso di laurea

Si amplia l’offerta formativa all’università di Olbia.

Il polo universitario di Olbia si sta orientando verso un’offerta formativa incentrata sulle nuove tecnologie, in particolare quelle legate allo spazio. In tal senso, a partire dal prossimo anno accademico, verrà inaugurato un nuovo corso di laurea in “Innovazione tecnologia e sviluppo del territorio”, che si terrà esclusivamente presso la sede dell’UniOlbia.

Il nuovo corso è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra l’Università degli studi di Sassari, il Consorzio polo universitario cittadino, il Cipnes Gallura e il Comune olbiese. Il rettore, Gavino Mariotti, ha sottolineato l’importanza di questa nuova iniziativa, che evidenzia l’attenzione dell’ateneo di Sassari alla sede distaccata di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui