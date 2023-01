I dati del nuovo numero unico europeo di emergenza 112 a Olbia.

Il numero unico europeo di emergenza (Nue) del 112 sarà realtà anche in altri comuni della Sardegna e a Olbia. Dopo la sua sperimentazione, è stato preso d’assalto per diverse richieste da parte della popolazione.

In Gallura l’112 è stato avviato il 29 novembre e le chiamate pervenute alla Cur Sassari sono state 8.827, di cui più della metà non inoltrate alle centrali operative di secondo livello perché inappropriate e gestite direttamente dagli operatori. Delle 4.275 richieste inoltrate, il 49,4 % sono state gestite dal soccorso sanitario 118, il 41,25% dalle forze dell’ordine e la restante percentuale dai Vigili del fuoco (9,35%).

Nel frattempo, a Sassari e Macomer dal prossimo 31 gennaio sarà già possibile utilizzare l’app gratuita “Where are U” collegata alla Cur Nue 112, che consente di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante. Modalità che grazie all’opzione chat o telefonata muta sta aiutando le persone con disabilità.

Presto anche in altri distretti della Sardegna.

Anche il resto della Sardegna si adeguerà, attivando il servizio, dal 14 febbraio, nei distretti 0782, 0783, 0784 e dal 28 febbraio nei Distretti 070, 0781. A marzo, dunque, tutti i cittadini sardi e i turisti potranno avere come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il numero 1-1-2 (uno-uno-due).

Oltre che, nella pronta risposta alla chiamata di emergenza, la principale forza del sistema si sta rivelando, come nelle aspettative, nella localizzazione geografica di chi chiama i soccorsi. La nuova tecnologia sta permettendo a 118, forze dell’ordine, carabinieri, vigili del fuoco e capitaneria di intervenire in maniera più precisa e quindi più veloce rispetto al passato. Infine il servizio di interpretariato consentirà ora la traduzione, da molteplici lingue e in tempo reale, della richiesta di soccorso.

