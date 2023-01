Bandiere a mezz’asta per il piccolo Marcello, a Tempio è il giorno del lutto

Lutto a Tempio per salutare il piccolo Marcello

La morte del piccolo Marcello ha sconvolto Tempio e oggi è il giorno del lutto, in occasione del suo funerale. Una morte colpisce sempre una comunità, ma la scomparsa di un bambino di 4 anni lascia a Tempio e Calangianus una ferita profonda. “Evidenziando l’emozione e il cordoglio per questo triste evento” il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ha proclamato per oggi il lutto cittadino dalle 14.30 alle 17. “La bandiera del Municipio sarà esposta a mezz’asta per l’intera giornata in segno di lutto e il Gonfalone cittadino sarà presente al funerale – scrive -. Si invitano inoltre gli esercizi commerciali cittadini a sospendere le proprie attività in concomitanza con le esequie”.

La giornata è cominciata con l’apertura della camera ardente alle 10 e alle 15 nella parrocchia del Sacro cuore ci saranno i funerali del bimbo scomparso a soli 4 anni. Come hanno fatto sui social e coi necrologi, in tanti vorranno mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia. I genitori e il fratellino stanno ricevendo un mare d’affetto, e l’abbraccio di Tempio cercherà di trasmettere loro calore in mezzo al dolore.

