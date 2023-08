26 anni fa la morte di Lady Diana, quell’ultima vacanza in Costa Smeralda

La partenza di Lady Diana dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia il giorno della sua morte.

Era il 30 agosto 1997, alle ore 13 circa, quando Lady Diana, dopo una breve vacanza in Costa Smeralda, lasciava la Sardegna poche ore prima della sua morte. Fu il suo ultimo viaggio prima di morire nel tunnel sotto il Place de l’Alma a Parigi.

La principessa Diana Spencer aveva da poco divorziato dal principe Carlo d’Inghilterra, e aveva appena terminato una breve vacanza in Costa Smeralda con il suo nuovo amore Dodi Al Fayed. Da tempo si vociferava il malcontento della famiglia reale inglese per lo scandalo che l’ex consorte del principe destinato a diventarentare il Re d’Inghilterra stava offrendo in pasto ai paparazzi. La coppia infatti era assediata da fotografi e reporter, pronti a immortalare qualsiasi passo dei due. Pochi giorni prima della partenza dalla Sardegna, sulla barca del ricco egiziano, tra l’isola corsa Cavallo e La Maddalena, venne immortalato il famoso bacio tra i due. Fu immediatamente scandalo, fece discutere tutto il mondo. Poi una breve vacanza in Costa Smeralda.

Infine, la partenza dall‘aeroporto di Olbia quella tarda mattinata del 30 agosto 1997: nella notte lo schianto che pose fine alla vita della “principessa triste”. Un fatto avvolto dal mistero, che ancora oggi divide tra rapportidi indagine, teorie complottiste e molte ombre.

