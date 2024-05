Shade a Calangianus per la festa di Santa Giusta

Il concerto di Shade a Calangianus.

Il Comitato Santa Giusta 2024 Calangianus è pronto a dare il via ai festeggiamenti in onore della Patrona, con un programma ricco di eventi che include il concerto di Shade. Uno degli elementi clou di questa celebrazione sarà la musica, con due concerti previsti per le serate del 13 e 14 maggio. Così, in un’atmosfera coinvolgente, i residenti e i visitatori avranno l’opportunità di godersi performance musicali di altissimo livello.

Il 13 maggio l’esibizione di Shade a Calangianus.

Il 13 maggio alle ore 22, sul palco di via Roma a Calangianus, si esibirà Shade, pronto a regalare al pubblico un’indimenticabile serata all’insegna della musica pop e delle emozioni.

Il 14 maggio il concerto dei Quinta Essenza.

Il giorno successivo, il 14 maggio sempre alle ore 22, sarà la volta dei “Quinta Essenza” a salire sul palco, con la loro carica energetica e la loro musica coinvolgente pronta a far ballare tutti gli spettatori presenti.

Entrambi i concerti sono gratuiti.

Entrambi i concerti sono aperti a tutti e totalmente gratuiti, offrendo così a chiunque l’opportunità di partecipare a questa festa straordinaria e vivere momenti di puro divertimento e allegria. Il Comitato Santa Giusta 2024 Calangianus invita tutti a partecipare numerosi a questi eventi, contribuendo a rendere ancora più speciale questa importante celebrazione per la comunità locale.

