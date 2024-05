Nuovi problemi in pista a Olbia, guasto a un aereo

Il guasto aereo a Olbia.

Ieri si è verificato un altro imprevisto sulla pista dell’aeroporto Costa Smeralda. L’episodio si è verificato a soli 4 giorni di distanza dall’incidente al velivolo dell’Enav.

Secondo quanto riportato dalle autorità aeroportuali della Gallura, un aereo privato di tipo Pilatus PC-12 ha deviato dalla sua rotta durante il movimento sulla pista a causa di uno pneumatico sgonfio. A seguito di ciò, lo scalo è stato chiuso per un breve periodo, dalle 11 alle 13, per consentire lo spostamento del monomotore svizzero e per garantire la sicurezza della pista.

Durante la chiusura, due voli sono stati dirottati verso l’aeroporto di Alghero, mentre uno ha subito un leggero ritardo. Fortunatamente, i disagi sono stati minimi. Al momento, la situazione è tornata alla normalità e l’aeroporto opera regolarmente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui