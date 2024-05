Incidente sul lavoro a Olbia, grave un operaio

Un grave incidente sul lavoro questa mattina a Olbia.

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Olbia in un cantiere nella località Maltana. Le circostanze che hanno portato all’accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma resta certo che un operaio è stato colpito da un massiccio oggetto metallico, probabilmente un pistone, che ha causato gravissime ferite agli occhi.

Rapido l’intervento dei soccorritori del 118-Areus, che si sono mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente e fornire assistenza all’uomo ferito. Grazie all’intervento tempestivo, il lavoratore è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite elisoccorso, dove è stato accolto dal personale medico specializzato.

Le prossime ore saranno fondamentali per l’operaio ferito, che verrà sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici approfonditi al fine di valutare l’entità e la gravità delle ferite riportate.

In situazioni così delicate, è prassi che gli ispettori dello Spresal e dell’Asl di Olbia si presentino sul luogo dell’incidente per avviare un’indagine approfondita. La presenza delle autorità sanitarie e degli investigatori è fondamentale per raccogliere prove, analizzare le circostanze e determinare eventuali responsabilità.

Parallelamente, le forze dell’ordine sono impegnate nell’ascolto dei testimoni oculari e nella visione dell’area dell’incidente, al fine di ricostruire con precisione quanto avvenuto questa mattina.

