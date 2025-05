Ecco come scelgono di sfruttare il 5×1000 i contribuenti della Gallura

Il Comune di Olbia incassa un po’ di soldi dal 5×1000 mentre nel centro più ricco della Gallura solo 318,28 euro nelle casse del Municipio. Olbia conquista la medaglia di bronzo tra i Comuni sardi, con Cagliari 23esima e Sassari 29esima, piazzandosi al 96esimo posto. Sono 664 i contribuenti che nel 2024 hanno deciso di destinare il 5×1000 al Comune, per un totale di 15.617,35. Opposta la performance due due centri più ricchi della Gallura: Sant’Antonio e Golfo Aranci sono in fondo alla classifica.

Ecco i soldi dei contribuenti ai Comuni della Gallura

Posizione nella classifica nazionale, Comune contribuenti che hanno donato il 5×100 e soldi incassati:

96 Olbia 664 15.617,35

664 15.617,35 466 Tempio Pausania 273 6.251,01

273 6.251,01 585 La Maddalena 297 5.316,28

297 5.316,28 1421 Arzachena 103 2.636,03

103 2.636,03 1543 Budoni 147 2.425,72

147 2.425,72 2358 San Teodoro 38 1.493,19

38 1.493,19 2423 Loiri Porto San Paolo 64 1.432,07

64 1.432,07 2895 Santa Teresa Gallura 41 1.099,41

41 1.099,41 2965 Palau 60 1.056,76

60 1.056,76 3149 Luogosanto 42 958,53

42 958,53 3583 Aggius 40 756,08

40 756,08 3909 Calangianus 50 637,67

50 637,67 3988 Telti 38 607,47

38 607,47 4543 Badesi 24 442,72

24 442,72 4645 Sant’Antonio di Gallura 25 416,48

25 416,48 5060 Trinita’ D’agultu e Vignola 20 330,51

20 330,51 5130 Bortigiadas 26 319,86

26 319,86 5138 Golfo Aranci 14 318,28

14 318,28 5214 Luras 30 302,06

30 302,06 7256 Viddalba 4 38,86

Terzo settore e onlus

Per quanto riguarda le Onlus e il terzo settore registra un grande risultato la Lida sezione di Olbia. È seconda in Sardegna, 195esima in Italia, con 4.162 contribuenti che hanno donato il 5×1000 per un totale di 135.345,40. Al secondo posto in Gallura la Fondazione Villa Chiara Sardegna di Olbia con 1.369 donazioni per 31.178,84 euro. In 153 hanno scelto Prospettiva donna Sardegna di Olbia che ottiene 3.722,58 euro

