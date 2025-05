Il Comune di Santa Teresa punta sulle sedie “job” per disabili

Il Comune di Santa Teresa Gallura rinnova, per la stagione balneare 2025, la messa a disposizione di sedie “job” per i disabili. In linea con le vigenti normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le carrozzine mare verranno concesse in comodato d’uso gratuito per favorire l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili e sarà onere dei concessionari espletare i servizi di informazione, organizzazione e gestione inerente la fruizione delle suddette sedie.

Si procederà all’assegnazione nel numero di 1 (una) sedia mare modello job per stabilimento balneare e/o altri soggetti che ne abbiano interesse fino ad esaurimento disponibilità.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine: ore 13:00 del giorno 06.06.2025, esclusivamente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comunestg.it, utilizzando il modello predisposto.

La PEC dovrà riportare come oggetto:” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI CARROZZINE MARE PER PORTATORI DI DISABILITA’ (SEDIE MODELLO “JOB “).”

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti tramite email turismo@comunestg.it, o telefonando al numero 0789-740944.









Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui