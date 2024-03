Se n’è andato a soli 53 anni, Olbia piange Gian Paolo Thornton

L’addio a Gian Paolo Thornton.

Olbia è pervasa dal dolore per la scomparsa di Gian Paolo Thornton, avvenuta all’età di 53 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Simona, il figlio Piero, la madre Giovanna, il padre Stuart, la sorella Zara con Samuele, i suoceri, i cognati, i nipoti e i parenti.

Il funerale si è tenuto questa mattina, alle 10:30, nella basilica di San Simplicio. La cerimonia è partita dalla residenza dell’estinto in via Vittorio Veneto, per poi proseguire verso il tempio crematorio dopo il rito funebre. La famiglia ha espresso il desiderio che, anziché fiori, vengano compiute opere di bene in memoria di Gian Paolo.

“Gian Paolo era una di quelle rare persone sempre pronte a mettersi in gioco, a scarificare la propria posizione per il successo collettivo e a tendere una mano a chiunque ne avesse bisogno, illuminando le nostre giornate con il suo ottimismo e con la sua generosità”, lo ricordano i colleghi della Conad di Olbia.

