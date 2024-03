L’acqua torna potabile nella frazione di Olbia: revocata l’ordinanza

Ritorna l’acqua potabile a Olbia.

Il Comune di Olbia ha revocato l’ordinanza sindacale che vietava l’utilizzo dell’acqua a scopi alimentari nella frazione di Mamusi. Questa decisione è stata presa in seguito al ritorno dei livelli di Trialometani nei parametri accettabili.

Tuttavia, il divieto di utilizzare l’acqua a fini alimentari nella stessa frazione di Mamusi rimane in vigore a causa del superamento dei limiti per Batteri Coliformi, Escherichia coli e Enterococchi intestinali. Le acque in questione sono considerate non idonee per il consumo umano e si raccomanda di evitare il suo utilizzo come bevanda e nell’incorporazione negli alimenti, ad eccezione del lavaggio di alimenti e per l’igiene personale e domestica, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti.

