Sul traghetto per Golfo Aranci con le Stelle Michelin, il menù di chef Dattilo

Stelle Michelin in cucina sulla Corsica Sardinia Ferries.

Ci sono novità nelle cucine delle Navi Gialle, grazie alla supervisione e alle nuove sperimentazioni dello chef stellato Filippo Chiappini Dattilo, che da 5 anni cura i menu di Corsica Sardinia Ferries, la formazione e il coordinamento del personale di cucina.

Filippo Chiappini Dattilo, piacentino doc ed ex titolare dell’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, insignito di due stelle Michelin, ha avuto una lunga esperienza con alcuni prestigiosi nomi della ristorazione d’oltralpe, come Georges Blanc, Émile Jung e Paul Haeberlin, prendendo come punto di riferimento Georges Cogny.

È uno degli chef italiani più apprezzati; è consulente di cucina, di tecnica di lavorazione e cottura dei cibi e di cultura delle materie prime ed è autore di diversi libri.

Congarbo, competenza e passione per il buon cibo, porta il suo contributo nelle cucine delle Navi Gialle, attraverso la cura dei menu, la creazione di nuovi piatti e la formazione dei cuochi di bordo, che da anni mettono in pratica i suoi insegnamenti.

Attento alla valorizzazione delle materie prime e all’utilizzo di prodotti freschi e stagionali, sfornerà proposte innovative, accanto alle ricette della tradizione e ai piatti che rendono omaggio a Corsica e Sardegna.

Qualità e Sostenibilità.

I passeggeri troveranno una ristorazione di qualità, curata, ricca, originale, varia e accessibile, che rispetterà i ritmi delle stagioni e la sostenibilità in cucina, grazie alla scelta di cibi biologici o di prodotti a basso impatto ambientale e di provenienza locale e attraverso tecniche di lavorazione ad hoc, che riducono gli sprechi.

“Su tutte le navi, i piatti sono rigorosamente preparati a bordo, con materie prime scelte, per garantire freschezza, bontà e qualità. La responsabilità ambientale è un valore che deve essere considerato a tutti i livelli dell’azienda, per questa ragione selezioniamo fornitori responsabili, che rispettino l’ambiente, secondo criteri e requisiti molto precisi e garantiamo il pieno controllo di tutte le attività di bordo – dalla scelta delle materie prime alla composizione dei piatti” commenta Sebastien Romani – Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries.

“Da 5 anni vivo questa esperienza di formatore a bordo delle Navi Gialle e la considero sorprendente e stimolante, poiché alla didattica più frontale si alternano momenti di scambio e familiarità e credo che potrebbe essere il contesto ideale di approccio alla cucina, per i giovani che vogliono intraprendere questa carriera” commenta lo chef Filippo Chiappini Dattilo

