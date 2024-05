Metro Italia apre a Olbia, è il terzo punto vendita in Sardegna

Metro Italia investe anche a Olbia.

Sarà inaugurato a Olbia, nell’area industriale, il nuovo punto vendita all’ingrosso di Metro Italia, che andrà ad aggiungersi a quelli di Cagliari e Sassari. L’apertura è prevista per la primavera del 2025, con un investimento che mira a intercettare i flussi turistici e a supportare il settore Ho.Re.Ca., che è fondamentale per l’economia dell’isola.

Il nuovo negozio offrirà servizi avanzati per gestire maggiori volumi di merci e incrementare la produttività, inclusi l’acquisto fisico in Cash&Carry, la consegna diretta alle attività di ristorazione e l’acquisto online di prodotti non alimentari, con un marketplace che offre oltre 100.000 articoli per la gastronomia. Così la regione del Centro-Sud Italia con il maggior numero di store Metro, dopo il Lazio. Nel periodo 2022-2023, il fatturato di Metro in Sardegna è cresciuto dell’8% rispetto all’anno precedente.

