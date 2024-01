Adolescente scomparso, con lui un amico: sono entrambi irreperibili

I ragazzi si sono allontanati ieri sera da Olbia.

Non è solo Karol Canu, il ragazzo olbiese che da ieri sera non dà più notizie. Sono due i ragazzi scomparsi a Olbia e che non danno più notizie di loro. Giuseppe Contini, 15 anni, si è allontanato alla stessa ora del suo amico, ovvero alle 19.

L’appello per trovare gli adolescenti.

Anche il telefono di Giuseppe risulta spento. “Se qualcuno lo vede si può rivolgere ai carabinieri o contattare me al 393/0910803”, è l’appello del padre, Antonello. “Giuseppe e Karol sono spariti da Olbia da ieri sera 25 gennaio intorno alle 19:00 – si legge nell’appello -. I loro telefoni risultano spenti. Giuseppe, 15 anni, indossa jeans nero, felpa nera e scarpe rosse e nere. Karol, 17 anni, indossa un pantalone e una felpa nera con scarpe nere e indossa una collana. Aiutiamo i genitori”.

