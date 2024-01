Studenti occupano il liceo artistico di Olbia: “No all’accorpamento”

Gli studenti del liceo De André di Olbia contro l’accorpamento.

Gli alunni del Liceo Artistico De André di Olbia continuano a suonare la campanella da soli e continueranno a farlo finché non verrà interrotta l’autogestione della scuola. Nonostante un incontro con il sub commissario alla Provincia Olbia Tempio, il destino del liceo è già stato deciso e l’accorpamento con l’istituto Dettori di Tempio Pausania è già in atto da mesi.

Il liceo è occupato dal 23 gennaio scorso e gli studenti reclamano aule adeguate, laboratori con materiale didattico, continuità nella nomina dei professori e spazi adeguati per il loro liceo. Il personale Ata e il corpo docente sostengono gli studenti, che continuano a svolgere attività scolastiche. Tuttavia, hanno deciso di non dormire più a scuola e hanno donato il cibo che avevano acquistato per il centro di accoglienza di via Canova a Olbia. Gli studenti resteranno in autogestione fino all’1 febbraio.

