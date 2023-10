Allarme bomba all’aeroporto di Olbia, il racconto di chi si trovava lì

Il racconto dell’evacuazione all’aeroporto di Olbia.

L’aeroporto evacuato e una grande folla di passeggeri ancora increduli e disorientati. Dai loro racconti emerge anche lo spavento dopo l’allarme bomba avvenuto poco prima delle 18 sull’aereo del volo Linate-Olbia, dopo la segnalazione di un presunto ordigno dentro una valigia.

Tra loro anche un gruppo di ragazzi provenienti da Posada e Siniscola, uno di loro avrebbe dovuto prendere il volo che doveva ripartire per Linate. “Eravamo al bar prima di entrare nei controlli – raccontano Roberta, Emanuele e Gianluca -, siamo rimasti un po’ così, perplessi, perché inizialmente non avevamo capito niente. Pensavo che ci stessero mandando via perché stavamo occupando il tavolo da un quarto d’ora”.

Tra i passeggeri evacuati anche una coppia di turisti che dovevano tornare a Milano, increduli ma anche arrabbiati per ciò che è successo. “Ci hanno avvisati uno a uno e ovviamente inizialmente non stavamo nemmeno realizzando cosa stesse accadendo – dice la coppia -. Magari avevano paura di creare panico, ma potevano utilizzare una comunicazione diversa, mentre si sono avvicinati a uno a uno per avvisarci. Non è accettabile che non diano un comunicato, ci siamo spaventati molto”.

