Allarme bomba a Olbia durante l’allerta per terrorismo: evacuato l’aeroporto

Massima soglia di allerta per un allarme bomba all’aeroporto di Olbia

In piena allerta terrorismo, a Olbia è scattato l’allarme bomba che ha portato all’evacuazione dell’aeroporto “Costa Smeralda“. Al momento l’origine dell’allarme non è ancora chiara. Si parla sia di un bagaglio sospetto su un volo in partenza per Milano sia di una telefonata che ha segnalato la possibile presenza di un ordigno nell’aerostazione.

La Questura di Sassari e la Geasar, la società che gestisce l’aeroporto di Olbia, stanno attendendo comunicazioni ufficiali in merito. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno conducendo ampi controlli, mentre i passeggeri presenti si sono spostati nelle aree designate dal piano di evacuazione.

Le persone presenti in aeroporto sono state accompagnate all’esterno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Nel frattempo, nello salo deserto scattavano i controlli a tappeto della Polizia di frontiera e di tutte le forze dell’ordine disponibili sul campo.

Finora, quattro voli in partenza hanno subito ritardi: Easyjet per Berlino, Lufthansa per Francoforte e Aeroitalia per Milano-Linate e uno Roma-Fiumicino. In questi momenti diversi passeggeri stanno ricevendo informazioni sul dirottamento dei voli sullo scalo di Alghero. Ed è in atto la macchina per garantire loro i collegamenti.

