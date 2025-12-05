Un mese di eventi per tenere vivo l’aeroporto di Olbia a Natale

Ecco tutti gli eventi all’aeroporto di Olbia.

Un mese di appuntamenti per Natale all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Lo scalo gallurese ha deciso di offrire delle iniziative per per renderlo accogliente e fruibile anche durante i mesi invernali. Le iniziative sono incentrate su cultura, giochi e appuntamenti pensati anche per bambini e famiglie. Si comincia oggi, 5 dicembre, fino al 29, escluse le giornate del 17, 24, 25 e 26.

Rassegna cartoni e film.

Ogni giorno alle ore 18, l’area fronte Feltrinelli ci sarà “Cinema tra le Nuvole“. Sarà una rassegna di film e cartoni animati per i più piccoli e le loro famiglie. Ci sarà anche un villaggio di natale nell’area landside, con Babbo Natale che incontrerà i bambini. Dal 9 all’11 dicembre, dalle 11 alle 18, si terrà “RiGiocalo” – Mercatino del Giocattolo, di fronte al Kara Food. L’iniziativa prevede l’esposizione e la vendita simbolica di oggetti donati con l’intero ricavato che sarà destinato a sostenere iniziative di beneficenza locali, con il contributo di Geasar.

Altre iniziative.

Per mantenere viva la tradizione, l’aeroporto ospiterà inoltre uno dei caratteristici presepi realizzati dalla Pro Loco di Berchidda, visibile all’esterno dell’aeroporto olbiese. Per favorire la partecipazione della comunità, il parcheggio sarà gratuito per i visitatori degli eventi. Oltre alle attività natalizie, l’aeroporto assicura ai passeggeri più esigenti l’apertura della Sala Vip e, per tutti, amplia il ventaglio dei servizi commerciali disponibili durante l’inverno, mantenendo aperti numerosi punti vendita nell’area landside con orario 9-13 e 15-19.

I collegamenti.

L’aeroporto di Olbia Costa Smeralda non sarà isolato per il periodo natalizio. Lo scalo olbiese mantiene attive le tratte nazionali e per alcune capitali europee, tra cui la novità del volo diretto per Parigi operato da Volotea.