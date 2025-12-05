Salmo fa la storia: è il primo artista italiano al Firenze Rocks

Salmo consolida il suo successo e va al Firenze Rocks 2026.

Salmo sarà il primo cantante italiano a entrare nella line-up del Firenze Rocks. L’annuncio è stato dato ufficialmente davanti al Forum di Milano, poco prima del suo concerto. Il festival si svolgerà dal 12 al 14 giugno 2026 con tre giornate di musica.

L’artista olbiese, al secolo Maurizio Pisciottu, si esibirà il 12 giugno nella stessa data della sta mondiale Lenny Kravitz. Sabato 13 ci sarà Robbie Williams. Il 14 giugno saliranno sul palco i The Cure, Mogwai, The Twilight Sad e Just Mustard.

Con questo annuncio Salmo si conferma uno dei rapper più celebri del panorama musicale italiano, con una carriera ormai consolidata e sempre in ascesa. Il suo successo, partito da Olbia, è sempre in crescita e lo confermano i dati delle vendite dei suoi album e singoli.

Il Firenze Rocks si tiene ogni anno alla Visarno Arena, nel Parco delle Cascine di Firenze. Anche se si tiene in Italia è uno dei più importanti eventi rock europei che offrono l’esibizione di artisti mondiali. La manifestazione ha accolto artisti e band come gli Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Metallica e anche pop star come Ed Sheeran.