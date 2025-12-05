Tenta di danneggiare un distributore di sigarette, denunciato a Olbia

Denunciato un extracomunitario a Olbia.

Questa mattina, nel centro di Olbia, un intervento dei carabinieri ha impedito che un uomo danneggiasse un distributore automatico di sigarette, dopo che una segnalazione era giunta al 112. La pattuglia, intervenuta tempestivamente, ha individuato il 46enne di nazionalità straniera, visibilmente in stato di alterazione psicofisica.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di una cartuccia calibro 7.62, materiali che sono stati sequestrati e posti sotto custodia per i successivi accertamenti. L’individuo è stato denunciato a piede libero per i reati contestati, mentre l’attività investigativa è condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.