Al via i nuovi voli all’aeroporto di Olbia: previsti 58mila passeggeri alle Feste

Le previsioni all’aeroporto di Olbia.

Boom di passeggeri all’aeroporto di Olbia per Natale. Per le Feste sono previsti 58.000 passeggeri, per un totale di 414 movimenti e un’offerta di 72.000 posti. Inoltre nello scalo Costa Smeralda è previsto un maggior numero di tratte.

L’aeroporto sarà collegato non solo con Roma Fiumicino, operato da Aeroitalia e Volotea e con Milano Linate, servito da Aeroitalia, mentre Malpensa con easyjet. Al Costa Smeralda ci saranno voli per Barcellona, Bergamo, Bologna, Torino, Verona e Venezia operati da Volotea.

Buone notizie anche per il Riviera del Corallo, dove si prevedono 45.000 passeggeri. All’aeroporto di Alghero ci saranno voli con Roma Fiumicino e Milano Linate operati da Aeroitalia, Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli e Pisa operati da Ryanair.

Incoraggiante il dato relativo al traffico passeggeri dei due scali, dove da inizio anno ad oggi (dato al 21 dicembre 2023) sono transitati oltre 4.679.500 passeggeri con un incremento del + 2% rispetto allo stesso periodo del 2022

Durante le festività Natalizie (dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024) gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un flusso di oltre 100.000 passeggeri, per un totale di 714 voli ed un’offerta di circa 129.000 posti.

