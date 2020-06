I voli previsti per domani, possibili ordinanze dell’ultimo minuto.

Domani, 3 giugno, l’aeroporto di Olbia riapre al traffico. In assenza di comunicazioni ufficiali e salvo decisioni diverse dell’ultimo momento, l’aeroporto di prepara a riaprire anche ai voli di linea.

I voli previsti per domani sono complessivamente 8 e sono tutti di Alitalia, la compagnia che si è aggiudicata la continuità territoriale aerea dopo la messa in liquidazione di Air Italy. Le tratte disponibili sono quelle da e per gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

I biglietti acquistabili sul sito di Alitalia sono solo quelli della continuità territoriale. Sino al 15 giugno la tariffa della continuità territoriale è unica sia per residenti che per i turisti.

Il primo volo programmato, come si legge nel sito dell’aeroporto e viene confermato dal sito di Alitalia, è quello in partenza da Olbia per Malpensa alle ore 6 e 55 mentre il secondo è quello in partenza da Olbia per Fiumicino alle ore 7.

Il primo volo in arrivo è quello Fiumicino, in programma alle ore 10 e 15. Previsti anche un volo in partenza per Fiumicino alle ore 11 e un volo in partenza per Malpensa alle ore 18 e 40. Ci sono un volo in arrivo da Malpensa alle ore 16 e 30, uno da Fiumicino alle ore 22 e 50 e un altro ancora da Malpensa alle ore 22 e 55.

Al momento i biglietti per i voli sono ancora disponibili per le tratte di domani in attesa di comunicazioni ufficiali, o di un possibile nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna e salvo cambiamenti di programma.

