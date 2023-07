La situazione degli affitti a Olbia peggiorata nell’estate 2023.

“Cerco casa in affitto, anche se so che non la troverò mai”. Questo è il tono di tantissimi olbiesi che in questo periodo stanno cercando un’abitazione, che in città è sempre più introvabile. Con la stagione estiva a Olbia, oltre a diminuire la disponibilità di case, aumentano anche i prezzi degli affitti e in modo vertiginoso.

Gli appelli online.

“Sono sempre alla ricerca della mia nuova casa, ma non ne ho ancora vista nemmeno una. La situazione è davvero critica e i prezzi sono alle stelle”. Questo è uno degli appelli diffusi online in queste ore e si può notare la disperazione a Olbia. “Anche io, uguale situazione”. Poi ci sono le proposte online, attraverso i social e gli annunci nei siti internet, che sono le opzioni più ricercate. “Affitto da giugno a settembre”, con le abitazioni che tornano disponibili dopo questo periodo, ma i proprietari non vogliono né bambini né animali. Una vera e propria emergenza abitativa che sta diventando drammatica.

Il caro affitti a Olbia.

L’estate 2023 è destinata a diventare rovente per quanto riguarda i canoni di locazione in città, stando a un’analisi di Immobiliare.it. Con un aumento del 0,23% rispetto a Giugno 2022 (€ 22,11 mensili al mq) sono sempre più in crescita. Anche le vendite sono in incremento. A giugno 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 3.229 al metro quadro, con un aumento del 6,53% rispetto a Giugno 2022 (3.031 €/m²). Tuttavia, negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Olbia ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2022, con un valore di 3.251 euro al metro quadro.

