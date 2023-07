L’appello di un’associazione di Olbia impegnata per aiutare i poveri.

Aumentano le richieste delle famiglie povere a Olbia per i generi alimentari. I rincari, la disoccupazione hanno messo allo stremo molte persone in città. Questa emergenza è tamponata dalle tante associazioni che si occupano di dare sostegno ai bisognosi, come Libere Energie di Ginetto Mattana.

Purtroppo questo aumento delle richieste è così forte che la dispensa alimentare è ormai semi vuota e Ginetto Mattana, presidente dell’associazione olbiese, ha lanciato un appello sui social per aiutarlo ad acquistare i generi alimentari che servono per aiutare grandi e piccini che non possono nemmeno fare la spesa. “Siamo arrivati al fondo di tutto, abbiamo bisogno del vostro aiuto, sia con alimenti, sia con sostegno economico, grazie in anticipo”, ha detto Mattana.

L’appello è stato condiviso in diverse bacheche e si spera che l’aiuto possa arrivare per poter aiutare i più poveri di Olbia. Il presidente di Libere Energie ha condiviso sui social anche l’IBAN per dare un’offerta per poter far fronte a questa emergenza all’Associazione Libere Energie A.L.E Onlus Olbia (IT67P0306909606100000012049).

