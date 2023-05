Affitti introvabili a Olbia, ma difficoltà anche per i proprietari.

Che a Olbia sia difficile trovare casa in affitto si sa e ora ci si mettono anche le truffe. I racconti, raccapriccianti, vengono dai social, dove diverse persone denunciano episodi di raggiro subìti mentre cercavano un’abitazione nella città. Uno di questi episodi è venuto fuori nel gruppo “Sei di Olbia se..”, dove un’iscritta ha chiesto aiuto per trovare una casa in affitto.

La donna ha raccontato che ha avuto “sventura nel ricercare casa e subire una truffa di 3.000 euro” e ha lanciato un appello per una casa annuale, che a Olbia è difficile trovare. “Se una persona vuole venire a vivere a Olbia e limitrofi, si deve fare il segno della croce, migliaia di case chiuse aperte solo d’estate”, si lamentano.

Al post, pubblicato qualche giorno fa, sono susseguiti altri racconti di situazioni spiacevoli, ma dal punto di vista di chi affitta casa. “Prima inquilina, nubile, poi scopro che convive con un tunisino – si sfoga un’utente -. Regolare contratto 4+2, primi mesi pagamenti regolari, rimane incinta e mi chiede per un paio di mesi di pagare in ritardo. Per carità ci mancherebbe. Nasce il bambino , sparita, ed insieme a lei spariti coperte, lenzuola, piumoni, piatti e bicchieri ( anche di cristallo)”. La vittima ha raccontato situazioni spiacevoli con altri inquilini, che non pagano e distruggono casa, spiegando come queste situazioni scoraggiano anche gli affittuari ad affittare tutto l’anno agli olbiesi.

