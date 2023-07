Colori e tessuti nell’arte, la mostra dell’olbiese Barbara Berretta al museo

La mostra di Barbara Berretta sarà esposta al museo di Olbia.

Si intitola Cromo Vibes: è l’esposizione personale di Barbara Berretta che verrà ospitata dal 14 al 23 luglio al museo archeologico di Olbia. Dopo un periodo di ricerca basato sullo studio dei colori e di varie tecniche, l’artista olbiese adesso si presenta al grande pubblico con una nuova mostra nella propria città.

Cromo Vibes ha un sottotitolo importante: “Colori e tessuti nell’arte contemporanea”. Si tratta infatti di un’esposizione dai tratti sperimentali, che segue uno story-telling composto da dipinti informali e astratti dove il soggetto protagonista è la natura. Coniugata nelle sue diverse forme, osservata da più punti di vista. In mezzo, si intrecciano anche i temi della passione e dei sentimenti attraverso due opere specifiche incastonate nel percorso di Cromo Vibes.

Le creazioni dell’artista, tra le più interessanti espressioni locali, si caratterizzano per colori vivaci e per una tecnica mista con ritagli di stoffa e l’utilizzo di sughero e metallo, oltre ad arazzi ispirati alla tradizione sarda. Cromo Vibes aprirà al pubblico venerdì 14 luglio nei locali del museo archeologico, affacciato sul golfo di Olbia. Sarà visitabile secondo gli orari della struttura, al mattino dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

L’esposizione rientra nel progetto artistico che Barbara Berretta porta avanti dal 2010. Si intitola Bb.ArtLab, uno spazio reale dove le idee prendono forma diventando poi opere. Un luogo dove si approfondisce lo studio dell’arte nelle sue molteplici sfaccettature, dov’è possibile sperimentare forme della comunicazione visiva.

Riguardo le sue creazioni, l’artista olbiese commenta: “Il ventaglio di tecniche artistiche che utilizzo varia a seconda del soggetto e dei materiali disponibili nella mia zona. La bellezza dell’arte – sostiene Berretta – sta anche nella sperimentazione e nella ricerca di soluzioni inusuali, senza badare ai limiti o a regole preconcette”.

Barbara Berretta, 49 anni, diplomatasi al liceo artistico Fabrizio De André di Olbia, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sassari e la facoltà di Architettura di Alghero. Appassionata di grafica e comunicazione web, organizza piccole mostre artistiche, oltre che in spazi espositivi dedicati, anche in luoghi della quotidianità come ristoranti, bistrot e hotel. Ha collaborato con gallerie d’arte italiane e straniere, tra cui la Galleria Rosso Cinabro a Roma, la ArtTime a Udine e l’Eagle Gallery a Berlino. Sin qui ha esposto in Sardegna, in Germania

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui