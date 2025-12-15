Strade come fiumi anche in centro, il maltempo si abbatte su Olbia

Allagamenti in diverse zone a Olbia.

Il maltempo si è abbattuto su Olbia portando allagamenti in diverse zone della città. Non solo nei quartieri periferici, ma l’acqua ha causato disagi anche nelle zone centrali della città come via Principe Umberto, il Corso e viale Vittorio Emanuele.

In questi momenti Olbia è ripiombata nel terrore del 2013, quando in città si abbatté il Ciclone Cleopatra, causando morte e distruzione. Ogni volta che la città si allaga, infatti, gli abitanti rivivono l’incubo dell’alluvione. Le bacheche dei social si riempiono di video e di foto che testimoniano la situazione nei diversi quartieri cittadini. Anche le attività commerciali del centro sono minacciate dall’acqua che passa attraverso tavolini e sedie e scorre sui marciapiedi come fiumi. La protezione civile sarda aveva emanato per oggi un’allerta meteo per rischio idrogeologico, fino alle 11:59 del 16 dicembre.

