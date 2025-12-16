Olbia rivive il terrore a causa del maltempo.

Olbia torna ad allagarsi a causa del maltempo. Nelle ore serali di ieri, 15 dicembre, si è abbattuta sulla città una forte pioggia che ha causato disagi in numerose vie, comprese quelle del centro storico e del lungomare. I disagi maggiori si sono registrati nel quartiere San Simplicio, con l’acqua che è entrata anche dentro attività commerciali e abitazioni.

La città è ripiombata nel terrore del 2013, con strade che sono diventate come dei fiumi, a causa della forte pioggia. I cittadini hanno testimoniato con foto e video sui social ciò che è accaduto nella tarda serata di ieri, trasformando la città in uno scenario terrificante.

LEGGI ANCHE: Strade come fiumi anche in centro, il maltempo si abbatte su Olbia

L’acqua ha minacciato anche il Corso Umberto I di Olbia, con allagamenti nella via principale, che ha creato disagi a bar e ristoranti. Insomma, ore difficili per la città di Olbia che ogni volta che piove ha paura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui