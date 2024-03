Telti piange la scomparsa di Giovanni Spano, aveva 90 anni

L’addio a Giovanni Spano.

È con profondo dolore che il paese di Telti piange la scomparsa di Giovanni Spano, avvenuta all’età di 90 anni dopo una breve malattia. Lascia nel dolore la moglie Gerolama Linaldeddu, i figli Matteo con Caterina, Pier Paolo con Beatrice, Maria Lina con Paolo, Nicola, Annino con Immacolata, Giusy con Franco, insieme ai cari nipoti e parenti tutti.

Un sentito ringraziamento è rivolto alla cara Pina e alla cara Mariolina per le amorevoli cure e attenzioni prestate. I funerali si terranno venerdì 22 marzo alle ore 11 nella chiesa di Santa Vittoria a Telti, con partenza da via Manzoni. Dopo la celebrazione religiosa, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Telti.

