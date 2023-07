Il caldo record colpisce Olbia con 43 gradi.

Ieri la città di Olbia ha vissuto una giornata di caldo intenso, con temperature che hanno raggiunto il picco di 43 gradi. Questo valore è stato confermato e registrato dalla stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare, stabilendo un nuovo record per la temperatura più alta mai registrata nella zona. Il precedente record di 42,8 gradi, risalente al 20 agosto 1999, dunque è stato superato.

“Olbia è stata la giornata più calda di sempre con 43 gradi, superiore al precedente di 42,8 gradi del 20 agosto 1999 – fa sapere il meteorologo Matteo Tidili -. Purtroppo le notizie non sono buone. La soglia dei 40 gradi verrà ancora abbondantemente superata oggi e venerdì sui settori orientali e meridionali, ancora Campidano e Cagliaritano. Leggera smussata termica sabato, ma comunque ancora possibili locali 40 gradi, poi da domenica è attesa una recrudescenza del caldo con nuovo acuto, probabilmente leggermente più intenso, lunedì quando dovremo di nuovo fare i conti con massime over 45 gradi“.

Le autorità e i servizi di emergenza hanno raccomandato alla popolazione di prendere misure precauzionali per proteggersi dalle condizioni estreme. Consigli utili, come evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, bere abbondante acqua per mantenere l’idratazione e indossare abiti leggeri e traspiranti, sono stati diffusi per proteggere la salute e il benessere di tutti i cittadini.

