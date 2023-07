Tempio abbraccia il Cagliari, incontro in piazza e allenamento

A Tempio l’incontro con il Cagliari calcio.

Il Cagliari Calcio sarà ospite a Tempio Pausania. L’assessore regionale allo Sport Andrea Biancareddu ha annunciato con entusiasmo che mister Ranieri e la squadra incontreranno i tifosi per un saluto speciale insieme al sindaco Gianni Addis e l’amministrazione questa sera, alle ore 21, in piazza Gallura. Sarà questa l’occasione per consegnare una targa per l’importante traguardo raggiunto dal Club che ha centrato il ritorno in serie A. Domani, la trasferta continuerà con una seduta di allenamento a porte aperte nello stadio Nino Manconi.

“Come assessore allo Sport della Regione Sardegna – sottolinea Biancareddu – tengo particolarmente a questa trasferta perché il Cagliari, fonte di emozioni da oltre 50 anni, rappresenta un enorme patrimonio umano da condividere e un pezzo della storia sportiva della nostra isola che esercita un fascino coinvolgente e un riscontro diffuso che, oltre ad investire i sardi, tifosi e no, si spinge oltre i confini dell’isola attirando un numero sempre crescente di persone, conquistate dal suo forte orgoglio. Il Cagliari è stato ed è un favola per molti grandi interpreti dell’epopea rossoblù che hanno dato anima e corpo per lo storico club. Una favola per tutti noi che il prossimo anno si arricchirà di un nuovo capitolo e continuerà a farci sognare incarnando e interpretando i valori della nostra antica e nobile terra. Sono felice che il Club che ha come messaggio ‘un popolo, una terra, una squadra‘ abbia accettato l’invito per questa visita in Gallura, nella città di Tempio, che ha già avuto l’onore di ospitare in passato questa gloriosa squadra e che sono sicuro, accoglierà con calore e affetto i rossoblù”.

“L’arrivo del Cagliari è una bella sorpresa per la nostra Città. Il ritorno dei rossoblù in serie A è una grande gioia per i tifosi sardi. Siamo felici di poter accogliere a Tempio la squadra che rappresenta l’intera isola e che, con sacrificio e determinazione, ci ha regalato emozioni indimenticabili” aggiunge il sindaco di Tempio Gianni Addis. Anche il Tempio, la squadra di calcio di casa, sarà coinvolta in questa grande festa dello sport. “Insieme al sindaco Gianni Addis – conclude Biancareddu – consegneremo un riconoscimento per la vittoria nel campionato di promozione e il ritorno in Eccellenza dei galletti”.

