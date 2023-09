Allerta incendi in Gallura, il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino della Protezione Civile per la Gallura.

La direzione generale della Protezione Civile della Sardegna ha rilasciato il bollettino di previsione di pericolo incendio, in Gallura, per la giornata di domani, domenica 24 settembre. Questo bollettino, codificato come “codice giallo,” indica una fase operativa regionale di attenzione, il che significa che è necessario prestare una particolare vigilanza e adottare misure precauzionali a causa del rischio potenziale di incendi.

In questa fase è fondamentale che la popolazione sia consapevole del pericolo e adotti comportamenti responsabili per prevenire incendi accidentali. Le condizioni meteorologiche e ambientali possono contribuire all’insorgenza e alla propagazione degli incendi boschivi, rendendo necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti i cittadini.

Le circostanze sono caratterizzate da una situazione tale che è possibile affrontare efficacemente la situazione mediante la mobilitazione tempestiva di risorse terrestri convenzionali, eventualmente supportate dall’utilizzo di mezzi aerei leggeri forniti dalla Regione.

Questo significa che, in caso di emergenza, è fondamentale avere a disposizione le risorse necessarie per reagire prontamente ed efficacemente. L’impiego di forze terrestri standard, integrate, se necessario, con l’utilizzo di velivoli aerei leggeri forniti dalla Regione, costituisce una strategia chiave per affrontare e gestire in modo appropriato situazioni di crisi o calamità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui